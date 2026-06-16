Araghchi: Ingen fred om Israel inte lämnar Libanon

Uttalandet kommer inför att samförståndsavtalet mellan Iran och USA officiellt ska undertecknas.

Vad parterna egentligen har kommit överens om mer konkret är än så länge inte allmänt känt. Men en fråga har särskilt uppmärksammats: Irans uppgift att Libanon ingår i överenskommelsen.

Enligt Iran ska Israel tvingas avbryta sina angrepp mot Libanon – men Israel har å andra sidan förklarat att man inte har för avsikt att göra något sådant.

Abbas Araghchi understryker själv att den viktigaste punkten i avtalet med USA är att kriget ska upphöra omedelbart och permanent på alla fronter, även i Libanon.

Iran ser därmed inte Libanon som en sidofråga i förhandlingarna med Washington.

– Eftersom kriget i Libanon och den sionistiska regimens aggression mot södra Libanon kopplades samman med kriget mot Iran, och de två fronterna blev sammanflätade och beroende av varandra, betraktade Islamiska republiken från första början ett slut på kriget i Libanon som ett krav för att avsluta kriget mot Iran, säger Araghchi.

Utrikesministern meddelar att fredsuppgörelsen också måste innebära att Israel lämnar de områden som landet har tagit under kriget.

– Ett slut på kriget omfattar ett slut på ockupationen. Utan ett tillbakadragande av israeliska styrkor från områden som de ockuperade under detta krig är kriget inte helt avslutat, säger han.

Araghchi beskriver parterna i samförståndsavtalet som USA och Israel på den ena sidan, och Iran och Hizbollah på den andra. Han upprepar samtidigt att Libanonfronten ingår i hela uppgörelsen.

– Slutet på kriget i Libanon är en oskiljaktig del av det fullständiga slutet på kriget.

Enligt Araghchi förklarades kriget avslutat på måndagsmorgonen, Teherantid, sedan samförståndsavtalet färdigställts. Avtalet ska formellt börja gälla på fredag, då det enligt Irans utrikesdepartement ska undertecknas i Schweiz.

Samma dag väntas en ny förhandlingsrunda mellan Iran och USA inledas. Då ska parterna försöka nå ett slutligt avtal.

– Troligen på fredag, på en plats som kommer att meddelas senare, kommer samförståndsavtalet att undertecknas formellt, och samma dag inleds en ny förhandlingsrunda mellan Iran och USA för att nå ett slutligt avtal, säger Araghchi.

Enligt den iranske utrikesministern ska de fortsatta förhandlingarna pågå i 60 dagar.

– I det slutliga avtalet kommer beslut att fattas om kärnfrågan och hävandet av sanktioner, och vi kommer att nå ett slutligt resultat, säger Araghchi.