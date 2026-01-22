"Rasister" får Aftonbladet att stänga Facebook-grupp

I ett inlägg på Facebook skriver redaktionen att gruppen utsatts för stora mängder kommentarer.

Man uppger att belastningen blivit så stor att moderering inte längre är möjlig – och att kontot tills vidare inte kommer att uppdateras.

"Vi beklagar att vi tills vidare inte kommer att uppdatera detta konto. Vi är utsatta för omfattande spam av rasister och det är tyvärr inte möjligt för oss att moderera mängden kommentarer", lyder inlägget.

Den vanligaste reaktionen på inlägget är en "Haha"-emoji.

I nuläget är kommentarsfunktionen begränsad, och det är oklart när eller om kontot ska börja användas igen.