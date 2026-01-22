© FT ARKIV/Facebook
 

"Rasister" får Aftonbladet att stänga Facebook-grupp

Publicerad 22 januari 2026 kl 16.22

Media. Aftonbladets ledarredaktion slutar tills vidare att uppdatera sin Facebook-grupp. Skälet uppges vara ett massivt inflöde av "spam" från "rasister" som enligt redaktionen inte längre går att hantera.

I ett inlägg på Facebook skriver redaktionen att gruppen utsatts för stora mängder kommentarer.

Man uppger att belastningen blivit så stor att moderering inte längre är möjlig – och att kontot tills vidare inte kommer att uppdateras.

"Vi beklagar att vi tills vidare inte kommer att uppdatera detta konto. Vi är utsatta för omfattande spam av rasister och det är tyvärr inte möjligt för oss att moderera mängden kommentarer", lyder inlägget.

Den vanligaste reaktionen på inlägget är en "Haha"-emoji.

I nuläget är kommentarsfunktionen begränsad, och det är oklart när eller om kontot ska börja användas igen.

