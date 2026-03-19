Jessica Stegrud.

Även Stegrud tar avstånd från Åkessons förslag

Publicerad 19 mars 2026 kl 14.08

Inrikes. SD-toppen Richard Jomshof har tagit avstånd från Jimmie Åkessons förlag att förbjuda omskärelse för muslimer men inte för judar. Nu backas Jomshof upp av en annan partitopp, Jessica Stegrud.

"Lika lite som jag kan försvara könsstympning av flickor kan jag försvara icke-medicinskt motiverad omskärelse av minderåriga pojkar", skriver Jessica Stegrud i ett inlägg på X.

Hon fortsätter:

"Barns rätt att slippa oåterkalleliga kirurgiska ingrepp som kan medföra livslånga konsekvenser skall enligt mig helt enkelt gå före religiösa ritualer och övertygelser."

Bakgrunden är en splittring som uppstått i SD:s ledning efter att partiledaren Jimmie Åkesson under onsdagen lanserat ett nytt förslag: han vill förbjuda omskärelse – men göra ett undantag för judar.

– Jag tycker att man skulle kunna motivera ett sådant undantag med just det faktum att judarna är en nationell minoritet som har vissa särrättigheter. Det har inte den muslimska gruppen i Sverige och jag menar att det rent principiellt går att motivera på det sättet, säger Åkesson i en intervju med till Kvartal.

Richard Jomshof var snabb med att ta avstånd från Åkessons linje.

"I den här frågan är vi inte överens", skrev han i ett inlägg på X efter att intervjun med Åkesson publicerats.

Jomshof förespråkar i stället ett generellt förbud.

"Religiösa påbud ska inte stå över individens självbestämmande. Vi lever trots allt i en sekulär demokrati, då är det inte rimligt att man kan tvinga på en individ irreversibla ingrepp", skriver han.

Det är mycket ovanligt att SD-politiker öppet kritiserar Jimmie Åkesson.

