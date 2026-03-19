Även Stegrud tar avstånd från Åkessons förslag

"Lika lite som jag kan försvara könsstympning av flickor kan jag försvara icke-medicinskt motiverad omskärelse av minderåriga pojkar", skriver Jessica Stegrud i ett inlägg på X.

Hon fortsätter:

"Barns rätt att slippa oåterkalleliga kirurgiska ingrepp som kan medföra livslånga konsekvenser skall enligt mig helt enkelt gå före religiösa ritualer och övertygelser."

Bakgrunden är en splittring som uppstått i SD:s ledning efter att partiledaren Jimmie Åkesson under onsdagen lanserat ett nytt förslag: han vill förbjuda omskärelse – men göra ett undantag för judar.

– Jag tycker att man skulle kunna motivera ett sådant undantag med just det faktum att judarna är en nationell minoritet som har vissa särrättigheter. Det har inte den muslimska gruppen i Sverige och jag menar att det rent principiellt går att motivera på det sättet, säger Åkesson i en intervju med till Kvartal.

Richard Jomshof var snabb med att ta avstånd från Åkessons linje.

"I den här frågan är vi inte överens", skrev han i ett inlägg på X efter att intervjun med Åkesson publicerats.

Jomshof förespråkar i stället ett generellt förbud.

"Religiösa påbud ska inte stå över individens självbestämmande. Vi lever trots allt i en sekulär demokrati, då är det inte rimligt att man kan tvinga på en individ irreversibla ingrepp", skriver han.

Det är mycket ovanligt att SD-politiker öppet kritiserar Jimmie Åkesson.