På knä för Israel
Åkesson: Förbjud omskärelse för muslimer – men inte för judar

Publicerad 18 mars 2026 kl 16.09

Inrikes. Jimmie Åkesson meddelar nu att han vill förbjuda omskärelse, men göra ett undantag för just judar.
– Jag tycker att det är en rimlig kompromiss, säger SD-ledaren till Kvartal.

Sverigedemokraterna vill införa ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av pojkar.

Men partiledaren Jimmie Åkesson ser en möjlig särlösning för judar – så att förbudet inte ska omfatta just dem.

Frågan har aktualiserats efter att motioner behandlats på partiets landsdagar. En intern arbetsgrupp arbetar nu vidare med förslaget.

Åkesson, som nyligen höll låda om sin villkorslösa kärlek till Israel på en Förintelsekonferens i Jerusalem, anser att det finns skäl att behandla grupper olika.

– Jag tycker att man skulle kunna motivera ett sådant undantag med just det faktum att judarna är en nationell minoritet som har vissa särrättigheter. Det har inte den muslimska gruppen i Sverige och jag menar att det rent principiellt går att motivera på det sättet, säger han till Kvartal.

Men i partiet finns det motstånd. SD-profilen Richard Jomshof tar avstånd från Åkessons linje.

"I den här frågan är vi inte överens", skriver han på X.

Jomshof förespråkar i stället ett generellt förbud.

"Religiösa påbud ska inte stå över individens självbestämmande. Vi lever trots allt i en sekulär demokrati, då är det inte rimligt att man kan tvinga på en individ irreversibla ingrepp", skriver han.

Samtidigt välkomnar han att frågan diskuteras vidare inom partiet.

Nyheter från förstasidan

Svensk medborgare avrättad i Iran: "Mossad-spion"

Kourosh Keyvani ska ha värvats som israelisk spion i Sverige 2023. Tidöregeringen reagerar kraftigt.0 

Ekonominyheter

Minus 329 procent för AP-fondernas vindkraft

Ännu ett grönt pensionsfiasko.. "Skaftåsen Windfarm" redovisade förlust på 250 miljoner kronor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.