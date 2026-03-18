Åkesson: Förbjud omskärelse för muslimer – men inte för judar

Sverigedemokraterna vill införa ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av pojkar.

Men partiledaren Jimmie Åkesson ser en möjlig särlösning för judar – så att förbudet inte ska omfatta just dem.

Frågan har aktualiserats efter att motioner behandlats på partiets landsdagar. En intern arbetsgrupp arbetar nu vidare med förslaget.

Åkesson, som nyligen höll låda om sin villkorslösa kärlek till Israel på en Förintelsekonferens i Jerusalem, anser att det finns skäl att behandla grupper olika.

– Jag tycker att man skulle kunna motivera ett sådant undantag med just det faktum att judarna är en nationell minoritet som har vissa särrättigheter. Det har inte den muslimska gruppen i Sverige och jag menar att det rent principiellt går att motivera på det sättet, säger han till Kvartal.

Men i partiet finns det motstånd. SD-profilen Richard Jomshof tar avstånd från Åkessons linje.

"I den här frågan är vi inte överens", skriver han på X.

Jomshof förespråkar i stället ett generellt förbud.

"Religiösa påbud ska inte stå över individens självbestämmande. Vi lever trots allt i en sekulär demokrati, då är det inte rimligt att man kan tvinga på en individ irreversibla ingrepp", skriver han.

Samtidigt välkomnar han att frågan diskuteras vidare inom partiet.