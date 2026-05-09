Bakom snyftrubrikerna – de trotsade 47 utvisningsbeslut i 20 år

Per Gudmundson på 100% har granskat fallet med det uzbekiska paret Elena och Dmitriy Gaffarov, som det på sistone skrivits en rad olika artiklar om för att utmåla utvisningspolitiken som inhuman.

I sin analys noterar Gudmundson hur parets öde har skildrats i olika medier.

"Detta är rasism som social ingenjörskonst", lyder bedömningen från Aftonbladet ledare.

"Precis som nazisterna", skriver vänstertidningen Dagens ETC

SVT uppger i sin rapportering att paret har "arbetat, betalat skatt och rotat sig i över två decennier". Svenska Dagbladet låter duon berätta att de behandlas som om de "vore kriminella". Dagens Nyheter skriver att föräldrarna "lärde sig svenska, utbildade sig och har båda arbeten i bristyrken".

Till och med franska Le Monde har hakat på och publicerat en egen så kallad snyftis om fallet: "De fördes iväg i gryningen av polis", skriver vänstertidningen i sin dramatiska skildring.

Ingången i alla artiklar är att paret Gaffarov utsätts för ett övergrepp eftersom de inte får rätt att stanna i Sverige, trots att de vistats i landet i över två decennier och även har en son som tilldelats svensk medborgarskap.

Men i själva verket har familjen ända sedan 2005 fått så många som 47 negativa beslut från Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen, skriver Per Gudmundson.

Pappan fick sitt första avslag i april 2005. Totalt rör det sig om 17 negativa beslut för hans del: sju avslag hos Migrationsverket, sex beslut där överklaganden avslagits i Migrationsdomstolen och fyra beslut från Migrationsöverdomstolen om att inte meddela prövningstillstånd.

Mamman har enligt Gudmundson en nästan identisk historik, även hon med 17 avslag. För hennes del rör det sig om åtta beslut hos Migrationsverket och fem i Migrationsdomstolen.

Sonen fick sitt första utvisningsbeslut i februari 2007. Han hann få 13 avslag innan han fick permanent uppehållstillstånd i mars 2025 och beviljades medborgarskap i februari i år – av Tidöpartierna.

Parets senaste utvisningsbeslut kom efter att de åter ansökt om att få stanna på anknytning till sonen, men även där blev det alltså nej.

Migrationsminister Johan Forssell (M) vill inte kommentera det enskilda fallet, men säger till 100% att "viktiga delar av bakgrunden" ofta faller bort när medier rapporterar om utvisningsärenden.

Forssell framhåller att ett avslag ska följas av att den sökande lämnar landet.

– Annars är det omöjligt att ge asyl till de människor som faktiskt har skyddsbehov, säger migrationsministern till 100%.