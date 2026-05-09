Polisen DO-utreds – man fick inte byta om med kvinnor

Publicerad 11 maj 2026 kl 12.59

Inrikes. En manlig polisaspirant som anser sig vara kvinna krävde att få byta om med damerna. När han fick nej upplevde han "stress, oro och fysiska symtom såsom illamående, sömnsvårigheter och aptitproblem". Nu utreds Polismyndigheten av DO för diskriminering.

Under aspiranttjänstgöringen fick polisaspiranten inte använda kvinnornas omklädningsrum, utan anvisades en avskild plats på en annan våning.

Han hade tidigare under utbildningen tillåtits byta om tillsammans med kvinnliga kurskamrater, enligt TV4 Nyheterna, som hänvisar till Nyhetsbyrån Siren.

I anmälan till Diskri­minerings­ombuds­mannen, DO, skriver han att denna lösning gjorde att han hamnade utanför gemenskapen med kollegorna före och efter arbetspassen.

"Detta ledde till att jag kände mig utanför och isolerad", skriver han.

När han tog upp frågan med sin aspirantansvariga ska beskedet ha blivit att han inte fick använda kvinnornas omklädningsrum "så länge jag har en snopp".

I anmälan beskrivs detta som kränkande särbehandling. Mannen vill att DO prövar om agerandet faller under diskrimineringslagens skydd för könsöverskridande identitet eller uttryck.

Mannen uppger att både hans hälsa och prestation under aspirantperioden påverkades av att han inte fick byta om med kvinnorna.

"Jag upplevde stress, oro och fysiska symtom såsom illamående, sömnsvårigheter och aptitproblem. Jag tappade självförtroende och fick svårare att prestera i enlighet med de krav som ställdes", skriver han.

Mannen blev till slut underkänd på aspirantutbildningen och vill nu att DO utreder om Polismyndigheten har brutit mot diskrimineringslagen.

Vid tiden för utbildningen var hans juridiska kön registrerat som man. Det ändrades först senare.

DO har inlett tillsyn och begärt in ett yttrande från Polismyndigheten. Svaret ska lämnas senast den 19 maj 2026.

