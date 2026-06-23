Bara var tredje har förtroende för Kristersson

Samtidigt stärker Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sin position. Hon får 49 procent i samma mätning, vilket innebär att avståndet till Kristersson nu är på 14 procentenheter.

Nedgången för M-ledaren är den andra i rad i Verians partiledarmätning. Sedan början av våren har Kristersson tappat från 40 till 35 procent.

– Så han har tappat signifikant under det senaste halvåret, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, till SVT.

På Tidösidan är det i stället Ebba Busch som går framåt. KD-ledaren når 33 procent och passerar därmed Jimmie Åkesson i förtroendeligan, även om ökningen inte är statistiskt säkerställd.

– Ebba Busch är den enda vinnaren på Tidösidan, säger Per Söderpalm.