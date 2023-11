Barbara Spectre gör comeback: Nationalism underbart för judar – men måste krossas i Europa

Barbara Spectre är grundare av det skattefinansierade judiska institutet Paideia i Stockholm.

Fria Tider gjorde år 2010 Barbara Spectre världsberömd genom att publicera ett klipp från ett israeliskt tv-reportage från Sverige. I klippet konstaterade hon helt krasst att hon och andra judar har lett projektet att göra Europa mångkulturellt. Men utan denna mångkulturella utveckling kommer "Europa inte att överleva", tillade hon.

Klippet har efter att Fria Tiders först publicerade det blivit en mem som spridits och parodierats i otaliga former.

Nu förekommer Barbara Spectre i en ny video på Youtube där hon mer detaljerat förklarar hur nationalism är fantastiskt för judar men måste krossas bland européer.

Hon berättar bland annat om hur hon bott i USA, Sverige och andra länder och har tre olika medborgarskap.

– Men mitt verkliga medborgarskap är judiskt, fortsätter Barbara Spectre.

The media and state department says that claiming they have more loyalty to Israel than to the counties they’re born in is antisemitic.



Them: https://t.co/DCmuJOkxA1 pic.twitter.com/MIQZj6wbFb

— Vincent James (@davincentjames) November 27, 2023