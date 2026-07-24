Bevistalan: 13-åring bakom masskjutning i Gävle – med polismärkt vapen

Polisen fick tag på pistolen först vid ett senare beslag. Det rör sig om en halvautomatisk pistol av märket SIG Sauer.

Polisen har bara fått tag på ett av de två vapen som enligt utredningen användes vid skjutningen.

Dådet inträffade utanför en pub i centrala Gävle klockan 01.47 en natt i oktober 2025. Pojken misstänks ha avlossat nio skott. Sex personer skottskadades.

– Utifrån att den farliga skottvidden för de vapen som använts är i skjutriktningen och upp till minst 1.000 meter bedömer jag att sammanlagt 29 personer befunnit sig i allvarlig fara för att bli träffade, varför de anses vara målsägande, säger åklagare Jenny Örn, som är förundersökningsledare, i ett pressmeddelande.

I september fick pojken kontakt med en person som misstänks ha gett honom uppdraget. Samtalen började på Tiktok och flyttades senare till Signal.

I en chatt skrev personen: "e du redo o döda någon för massa pengar".

Enligt åklagaren har utredningen inte visat att någon av målsägandena har varit tilltänkta måltavlor.

– Däremot talar utredningen för att gärningen utförts på beställning av annan, och en person är häktad i sin utevaro misstänkt för anstiftan till försök till mord avseende den här händelsen, säger Jenny Örn.

Foxtrotmannen Ali Shehab misstänks ha anstiftat skjutningen. Han är häktad i sin utevaro vid flera tingsrätter i Sverige och misstänks för en rad grova brott.

Pojken greps kort efter skjutningen och har nu fyllt 14 år. Bevistalan ska avgöra skuldfrågan.