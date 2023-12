Bildts fru: SD är "farliga för vårt Europa"

Anna Maria Corazza Bildt – fru till Carl Bildt (M) – var tidigare moderat EU-parlamentariker men bytte parti till Liberalerna när hon inte blev nominerad för en ny period 2019.

Inför EU-valet i sommar lyfter hon fram utpräglat vänsterliberala profilfrågor. I en intervju med Svenska Dagbladet lovar hon att ha upp kampen mot "extremhögerpopulisterna", som hon beskriver som "farliga för vårt Europa".

Till dessa "mörka krafter" räknar hon Sverigedemokraterna, understryker Anna Maria Corazza Bildt.

"The best of the best of the best"

Den 60-åriga politikern ägnar en stor del av intervjun med SvD åt att skryta om att L betraktar henne som ett "vallokomotiv".

– Vallokomotiv, raket, kalla det vad du vill, säger hon.

Hon "berättar förtjust" att ordföranden i Liberalernas nomineringskommitté sagt att hon är som en "fulladdad röd Ferrari".

– You know this is the best of the best of the best, säger Anna Maria Corazza Bildt till SvD.

En annan hjärtefråga är att avskaffa vetorätten så att EU kan köra över enskilda medlemsländer i viktiga frågor som migrationspolitiken, utvidgningen av EU samt budgeten.

Anna Maria Corazza Bildt vill också driva på för att EU ska utvidgas till fler länder i "öst och söder", säger hon till SvD.