Våldsamt invandrarkaos i Göteborg: BLM-kravaller mot polisen

Demonstrationen i Göteborg idag samlade cirka 3.000 deltagare.

Efter klockan 16 på eftermiddagen omgrupperade en våldsammare grupp vid Avenyn och började kasta stenar mot och slåss mot polisen, enligt Aftonbladet. Demonstranter uppges även ha slagits med varandra.

Här attackerar demonstranter oprovocerat polisen.



Swedish protesters attacks police without any valid reasons.#polisen #COVID19sverige #blacklifematters #BlackLivesMattersweden pic.twitter.com/hUoATkOvUQ

