Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Det var när Shiloh Hendrix, 36, var ute med sitt lilla barn som hon upptäckte att en somalisk pojke försökte stjäla ur hennes skötväska.

Enligt Hendrix själv ska hon ha kallat pojken för "neger" eftersom han "betedde sig exakt som en neger".

En somalisk man, Sharmake Beyle Omar, hörde konfrontationen och började filma Hendrix när han gick fram för att anklaga henne för "rasism". På filmen ser man dock hur kvinnan står på sig och hur somaliern hotar att anmäla henne för hatbrott med mera.

Somaliern hänger sedan ut henne på nätet tillsammans med personuppgifter som han hittat via hennes bil.

Klippet fick snabbt spridning, och kort därpå spreds även Hendrix personuppgifter – inklusive adress, telefonnummer och så vidare.

Somaliern och hans anhängare såg även till att anmäla kvinnan till myndigheterna, som inledde en utredning.

It's time to end cancel culture.



Please donate to Shiloh and her family if you can. 🙏🏻https://t.co/64q4luuFZC pic.twitter.com/9rMqx5uJBv

— 𝕊𝔸𝕃𝕋𝕐 𝔾𝕀ℝ𝕃 (@SaltyGirl09) May 2, 2025