"Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel"

Publicerad 2 juni 2026 kl 13.53

Ekonomi. Nästan var femte ung vuxen tvekar inför att skaffa barn på grund av bostadsbristen – och andelen har nästan femfaldigats på några år. Det visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen.

Bland personer mellan 18 och 29 år svarar 18 procent att bostadsläget får dem att tveka inför att bilda familj.

År 2022 var andelen 4 procent.

Ola Palmgren, vice förbundsordförande för Hyresgästföreningen, säger till rapporterar P3 Nyheter att läget har försämrats på fyra år.

– Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn, konstaterar han.

Boverkets statistik visar samtidigt att färre kommuner uppger bostadsbrist än 2017. Men i många kommuner saknas det fortfarande bostäder till rimliga kostnader, och de senaste årens prisökningar har förvärrat situationen, enligt Palmgren.

– Många känner inte att man har råd med livet. Det är svårt att ha råd med hyran och det andra som man vill göra i livet. Då känns det oöverstigligt att kunna bilda familj och skaffa barn. Det hänger ihop, i grund och botten. Du hittar inte en bostad och om du hittar den så är den för dyr, säger han.

Även bostadsminister Andreas Carlson (KD) ser siffrorna som bekymmersamma.

– Det är såklart en oroande indikation och stämmer väl överens med den bild jag har. Därför har regeringen fokuserat på att möta människors behov och efterfrågan. Inte minst unga som idag möter en väldigt hög tröskel in på bostadsmarknaden, säger han.

