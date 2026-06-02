Michael Rubbestad.

Han är SD-toppen misstänkt för barnporr

Publicerad 2 juni 2026 kl 12.27

Inrikes. Den riksdagsman från Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott är Michael Rubbestad, som varit profilerad som partiets jämställdhetspolitiska talesperson och vice gruppledare. En hjärtefråga för honom var att få fler män att jobba i förskolan.

Michael Rubbestad (SD) avsade sig under tisdagen sitt uppdrag som riksdagsman efter att det framkommit att han utreds misstänkt för barnpornografibrott.

Ärendet leds av Särskilda åklagarkammaren.

Som politiker har Rubbestad har varit engagerad i HBTQ-frågor och arbetat för att SD ska få tillåtas delta på Pride och liknande evenemang.

"Det måste vara okej att vara HBT+ utan att vara vänster", skrev han i en replik till RFSL i Expressen 2022.

En annan hjärtefråga för Rubbestad har varit att öka antalet män i förskolan. I en skriftlig fråga till dåvarande utbildningsministern 2021 med rubriken "Pedofildebatten och manlig personal i förskolan" frågade Michael Rubbestad hur ministern avsåg att agera "för att öka andelen manlig personal i den svenska förskolan", mot bakgrund av en pågående pedofildebatt.

"Det jobbigaste som männen lyfter fram är att förhålla sig till att bli betraktad som en presumtiv pedofil och att hantera den rädsla, ilska och risk som det för med sig", skrev Rubbestad.

I SVT:s valkompass 2022 beskrev han sig själv som en politiker som inte avviker från SD:s centrala linje, men som särskilt fokuserar på jämställdhet, förskola, pedagogisk omsorg och e-sport. Han placerade sig då "något till höger" på höger-vänsterskalan.

Michael Rubbestad var en av de två SD-ledamöter som i slutet av april kallades in för att rösta i omröstningen om skärpta medborgarskapskrav – trots att de inte skulle rösta enligt kvittningssystemet. Händelsen ledde till att systemet kollapsade och att alla ledamöter nu tvingas dyka upp och rösta.

"Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel"

Bostadsbristen får unga att tveka om att skaffa barn.. Andelen har nästan femdubblats på några år. 

