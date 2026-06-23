Busch-fiaskot i Almedalen

Buschs dubbelfiasko: "Låt oss göra slut med Sverige"

Publicerad 23 juni 2026 kl 18.31

Inrikes. "Låt oss en gång för alla göra slut med Sverige." Så avslutade Kristdemokraternas Ebba Busch sitt tal i Almedalen på tisdagen.

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Busch-fiaskot i Almedalen

Fria Tider rapporterade tidigare under dagen om den felstavade slogan som visades upp bakom Ebba Busch under hennes tal i Almedalen.

"Bygg Sverige strakt", löd budskapet som visades med stora bokstäver medan KD-ledaren talade.

Men pinsamheterna slutade inte där. Precis i slutet av sitt tal uppmanade Ebba Busch publiken att "göra slut med Sverige".

Så här löd avslutningen av talet:

– Låt oss tro på Sverige. Låt oss resa oss som land. Låt oss en gång för alla göra slut med Sverige. Tro på Sverige – ett tryggare hem. Tack!

Att döma av det talmanus som KD har publicerat på sin hemsida var Ebba Buschs slutkläm improviserad. Enligt manuset skulle talet kort och gott avslutas så här:

– Låt oss tro på Sverige. Ett starkare vi. Ett tryggare hem.

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