Danska elever besökte Sverige – då smittades halva klassen

Det var på måndagen som rektorn på Roskilde katedralskola meddelade att fem elever på gymnasierskolan hade smittats av covid-19.

Tolv elever från förstaklassen reste under Kristi himmelfärdshelgen på semester till Sverige. Detta trots att det danska utrikesdepartementet tydligt avråder från alla icke-nödvändiga resor till det hårt coronadrabbade grannlandet.

Efter att det upptäckts att fem av eleverna smittats beslutade den danska skolans rektor att ställa in all fysisk undervisning för elever i årskurs ett. Detta på "kraftig uppmaning" från myndigheterna. Istället erbjuds undervisning på distans under resten av terminen.

Nu diskuteras huruvida de tolv eleverna på något sätt ska straffas för sitt oansvariga beteende.

– Man kan ju undra varför eleverna inte tänkt sig för. Man kan också fråga sig varför ingen vuxen eller någon annan har satt ned foten. Men det är ju en privatsak, säger rektorn Claus Niller Nielsen till BT.