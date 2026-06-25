Danska S vill förbjuda muslimska böneutrop: "Detta är inte Mellanöstern"

Socialdemokraten Morten Bødskov tar över en fråga som redan drivits av två tidigare S-ministrar före honom.

"Min hållning är tydlig: Det ska inte skalla böneutrop över de danska hustaken", skriver Bødskov i en skriftlig kommentar till Ritzau.

"Det hör inte hemma i Danmark på något sätt, och man ska inte behöva undra om man har hamnat i en förort till Islamabad när man går runt i Danmark", fortsätter han.

Utredningen har legat på is sedan ett folketingsval utlystes. Första gången frågan utreddes var 2020, då Mattias Tesfaye (S) tog initiativet. Den hann dock inte bli klar innan en ny regering tillträdde. I december förra året tog Rasmus Stoklund (S) upp saken på nytt, men även då kom ett val emellan.

– Jag vill skydda Danmark mot islamisering i den utsträckning det överhuvudtaget är möjligt, förklarade Stoklund i höstas.

Han sade också:

– Det finns goda möjligheter att uppleva sådant i Mellanöstern, men detta är inte Mellanöstern och det kommer det heller aldrig att bli.

Bødskov kallar det för god framförhållning att undersöka om ett förbud är möjligt.

"För vi ska skydda Danmark mot den islamisering som redan tar för stor plats i det offentliga rummet", skriver han.