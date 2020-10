Demokratisk ex-senator erbjuder pengar för röster

Bakom initiativet står "New South Souls to the Polls Initiative" och den 77-årige före detta delstatssenatorn för Demokraterna, Henry Sanders. Organisationen är en del av "Souls to the Polls"-rörelsen i USA som syftar till att förmå fler svarta att rösta i de allmänna valen.

I ett mejl som Sanders skickat ut till ett flertal kyrkor i Alabama erbjuds sex dollar i ersättning för "varje dokumenterad förtidsröst" de lyckas värva. Pengarna är tänkta att ersätta kyrkorna för deras utgifter när de värvar väljare. Den afroamerikanske politikern är noga med att påpeka att det är kyrkorna, inte den som röstar, som får pengarna.

– Mejlet säger uttryckligen att ingen person kan få betalt för att rösta. Det här handlar inte om att betala någon för att rösta. Det handlar om att uppmuntra människor, säger han i en intervju.

I sociala medier är det många som reagerar på tilltaget och menar att Henry Sanders köper röster åt Demokraterna. Nationella Republikanska Senatorskommittén (NRSC) i Washington D.C menar att det rör sig om ett "pengar-för-röster-upplägg", och därmed en form av valfusk.

Alabamas delstatssekreterare, republikanen John Merrill, påpekar emellertid att så länge inte ersättningen villkoras med att väljarna ska rösta på ett visst sätt, så är det inte förbjudet.

– Det är inte olagligt, men det är verkligen inte den bästa praxisen, säger han.

Kritik kommer även från framträdande demokrater. Lizzie Grams, taleskvinna för för den demokratiske senatorn Doug Jones från Alabamas valkampanj, "avråder starkt" från att betala pengar för röster.

– Även om det är lagligt, så stöder vi inte detta och avråder starkt från det, säger hon.