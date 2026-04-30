"Det här är oerhört": Raseriet mot SD:s drag i riksdagen

Fria Tider rapporterade på onsdagen om hur omröstningen i riksdagen avgjordes med siffrorna 147 mot 146.

De två SD-avhopparna Katja Nyberg och Elsa Widding röstade med oppositionen.

Ändå vann Tidösidan eftersom två extra SD-ledamöter deltog i voteringen – trots att de enligt kvittningssystemet inte skulle rösta. Det handlar om Charlotte Quensel och Michael Rubbestad.

Kvittningssystemet är ett informellt system som politikerna i riksdagen har kommit överens om för att slippa behöva gå till riksdagen och rösta om de inte känner för det. Systemet innebär innebär att partierna kommer överens om att vissa ledamöter avstår från att rösta för att väga upp att andra är frånvarande, så att styrkeförhållandena mellan blocken förblir oförändrade även vid lågt deltagande.

Oppositionen reagerar mycket kraftigt på det inträffade.

– Jag är faktiskt chockad över hur SD hanterar den lagstiftande församlingen och våra demokratiska spelregler. Jag saknar nästan ord, säger Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren till Expressen.

Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström säger att händelsen visar att SD "inte går att lita på som demokratiskt parti".

Från Vänsterpartiet kräver Samuel Gonzalez Westling att riksdagens gruppledare samlas för att diskutera det inträffade, som han menar "är oerhört".

– Såvitt jag vet har man aldrig medvetet brutit mot överenskommelsen tidigare, säger han till Expressen.

V-ledaren Nooshi Dadgostar kallar händelsen "skandal" och kräver att omröstningen tas om.

”SD saknar respekt för demokratiska spelregler. Det är självklart att voteringen behöver göras om. Vad visste Kristersson om agerandet?” skriver hon på X.

Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg försvarar agerandet i ett skriftligt uttalande:

"Det här, om något, belyser problemet med att riksdagens partier inte äger sina egna mandat. Folket har lagt sina röster på Tidömajoriteten och då ska man som väljare också kunna förvänta sig att vår politik blir verklighet, oavsett om det sitter ett par effektsökande vildar på våra platser i kammaren. Viktig lagstiftning måste få gå före vildars inflytande och kvittningssystem, därför säkerställde jag att just denna enskilda votering röstades."