DO: Inte diskriminering när icke-medborgare nekas bank-id

DO:s utredning har rört två personer som anmält att de på grund av ICA-bankens nya krav från i januari 2022 inte längre har möjlighet att ansöka om mobilt Bank-id. Detta då eftersom de inte är svenska medborgare.

ICA-bankens krav innebär att en kund ska kunna identifiera sig med antingen ett aktivt mobilt Bank-id eller ett svenskt pass eller svenskt nationellt id-kort utfärdat av Polismyndigheten och en mobil enhet med NFC-läsare för att läsa av id-handlingens chip. För i vart fall en av de två personer som DO:s tillsyn har rört, har de nya kraven inneburit att personen inte har kunnat ansöka om förnyat mobilt Bank-id hos ICA-banken.

Enligt ICA-banken har de nya kraven införts för att öka säkerheten och skydda kunder från bedrägerier samt för att möta de myndighetskrav som finns. I och med att banken saknar fysiska bankkontor och enbart erbjuder mobilt Bank-id krävs, enligt banken, ett högt ställt krav på id-handlingar för att säkerställa en persons identitet. ICA-banken har också framfört att banker som har fysiska kontor har andra möjligheter att verifiera en persons identitet. En person som fått ett mobilt Bank-id hos en annan bank kan använda det för att ansöka om eller förnya sitt mobila Bank-id hos ICA-Banken.

DO har efter utredning bedömt att ICA-bankens villkor inte innebär en överträdelse av förbuden mot direkt eller indirekt diskriminering. DO konstaterar att ICA-bankens villkor om krav på vissa id-handlingar i praktiken kan komma att särskilt missgynna personer med annat nationellt eller etniskt ursprung än svenskt, men att det är ett berättigat syfte att ha högt ställda krav på säkerhet för att leva upp till myndighetskrav och skydda kunderna. DO anser också att åtgärden i sig är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet.

– Samtidigt ser jag det som problematiskt att möjligheten för personer som inte är svenska medborgare att ta del av viktiga samhällstjänster på det här sättet begränsas, och det särskilt med tanke på att allt fler tjänster numer erbjuds och utförs online. Det gäller inte minst med tanke på att de fysiska bankkontoren blir allt färre, särskilt i glesbygd, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett uttalande.