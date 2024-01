Efter Auschwitz-resan: Elon Musk skärper censuren på X

Elon Musk, världens rikaste man, har under förnedrande former tvingats be om ursäkt efter att ha anklagats för att ha främjat antisemitism.

På måndagen besökte han Auschwitz – iförd kippa – tillsammans med judiska aktivister i vad som kritiker beskriver som en ren underkastelseritual.

Elon Musk fick åka på botgöringsfärd till Auschwitz:



Efter anklagelserna om antisemitism och judiska annonsbojkotterna.



Tvingades tidigare resa till Israel och be om ursäkt under förnedrande former.

När Musk köpte X lovade han att införa yttrandefrihet på plattformen och bara censurera politiska åsikter som bryter mot lagen.

En stor annonsbojkott lanserades då mot den sociala medieplattformen under ledning av den judiska organisationen Anti-Defamation League (ADL). Bojkotten orsakade stor ekonomisk skada. Till en början gjorde Musk motstånd och anklagade ADL för utpressning, men till slut vek han ned sig.

I ett blogginlägg publicerat efter Elon Musks resa till Auschwitz skriver X vd Linda Yaccarino nu att företaget inte kommer att tolerera antisemitism och "hat".

Gränsen går vid judar

"För att driva mänskligheten framåt måste samhället ge människor möjligheten att uttrycka sina tankar, att bilda sin egen uppfattning, men också dra en gräns vid hat. Detta är svårt att göra, men helt avgörande", skriver hon.

X "yttersta mål" är enligt vd:n "den obevekliga jakten på sanningen" – men gränsen går vid att kritisera judar.

"Vårt mandat på X är tydligt: vi måste skydda yttrandefriheten, skydda det oberoende informationsutbytet och samtidigt ta itu med antisemitism och hatretorik", skriver Linda Yaccarino.

Hon berättar bland annat att X har "öppnat fler kommunikationslinjer" med organisationer som arbetar mot detta mål.

"Hatretorik förstör vårt samhälle fullkomligt, det splittrar människor och är ett hot mot själva den ordning som ger oss de liv vi har. Det är vår plikt att bekämpa hatretorik – i våra samhällen och på alla plattformar. För yttrandefrihet och trygghet kan och måste samexistera. Det är förutsättningen för den framtida demokratin och den globala ekonomin", skriver Linda Yaccarino.