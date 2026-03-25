Efter krigsstarten: Rekordlågt förtroende för Trump

Förtroendet för Donald Trump har sjunkit till en ny bottennivå, enligt en färsk mätning från analysföretaget Leger. Det rapporterar Newsweek.

I undersökningen uppger 35 procent av de tillfrågade att de stödjer presidenten, medan 55 procent säger att de inte gör det. Tio procent saknar uppfattning.

Mätningen genomfördes i mitten av mars bland drygt 1.000 personer och visar att motvinden är stark i flera väljargrupper.

Stödet är exempelvis lägre bland oberoende väljare, där endast drygt en fjärdedel uppger att de har förtroende för presidenten.