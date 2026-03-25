Donald Trump, iklädd keps, tar farväl av amerikanska soldater som stupat i hans nya krig mot Iran.

Efter krigsstarten: Rekordlågt förtroende för Trump

Publicerad 25 mars 2026 kl 19.20

Utrikes. En ny opinionsmätning visar att stödet för USA:s president Donald Trump har fallit till den lägsta nivån hittills under hans andra mandatperiod. Bakslaget kommer efter att presidenten startat sitt kontroversiella krig mot Iran.

Förtroendet för Donald Trump har sjunkit till en ny bottennivå, enligt en färsk mätning från analysföretaget Leger. Det rapporterar Newsweek.

I undersökningen uppger 35 procent av de tillfrågade att de stödjer presidenten, medan 55 procent säger att de inte gör det. Tio procent saknar uppfattning.

Mätningen genomfördes i mitten av mars bland drygt 1.000 personer och visar att motvinden är stark i flera väljargrupper.

Stödet är exempelvis lägre bland oberoende väljare, där endast drygt en fjärdedel uppger att de har förtroende för presidenten.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 335846377

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 335846378

Varnish cache server

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.