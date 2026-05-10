Polisens tabbe: Råkade kasta Katja Nybergs "snortrör"

Riksdagskvinnan Katja Nyberg åtalas för bland annat rattfylleri, grov olovlig körning och narkotikabrott efter en trafikincident som Nyberg själv kopplat till en påstådd viltolycka.

Efter händelsen fördes Nyberg till arresten i Västberga. Där framkom att hon var riksdagsledamot. Följden blev att vissa åtgärder avbröts och att Särskilda åklagarkammaren kopplades in.

Det var också i arresten som narkotikabevisningen upptäcktes. Enligt SVT Nyheter sågs Nyberg hantera sin väska och föra handen mot näsan. Det blev upptakten till fyndet av kokain och det föremål som i utredningen kallas "snortröret".

Därefter gick inte allt rätt till. Polisen som gick igenom väskan ska ha rört vid påsen med misstänkt narkotika utan handskar. Samma polis råkade även kasta "snortröret" i en soptunna.

Händelserna har tagits upp i ett PM inom polisen.

Nybergs advokat Martin Orler är starkt kritisk.

– Det är inte betryggande att avgörande bevisbeslag hanterats som tuggummipapper, säger han till SVT.

Överåklagare Anders Jakobsson håller med om att fel har gjorts. Han anser däremot inte att misstagen påverkar bevisningen.

– Även NFC har gjort en liten groda. Men det är ingenting som har påverkat mitt beslut eller den bevisning som finns. Den är tillräcklig. Domstolen får pröva om bevisningen räcker, men min uppfattning är att det borde räcka till fällande dom, säger han.

När SVT tar upp advokatens formulering om "tuggummipapper" svarar Jakobsson:

– Det får stå för honom. Det har han gjort ända sedan han började. Han menar också att metaboliten i hennes blod inte är narkotikaklassad så det har varit många olika uppfattningar.