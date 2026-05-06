Efter Prideglassen – GB hotas med bojkott

Publicerad 7 maj 2026 kl 12.56

Inrikes. GB Glace väcker starka känslor på Facebook. Kunderna hotar med bojkott efter att glassjätten lanserat en prideglass där två kronor per såld glass går till Regnbågsfonden.
"Smakar antagligen skit!" lyder ett omdöme.

GB Glace lanserade den 4 maj en ny glass med pridetema – "Pride Rocket Pink Lemonade".

Den kostar 15 kronor, smakar hallon och citron och säljs exklusivt i Pressbyrån- och 7-Eleven-butiker.

Bakom satsningen står Reitan Convenience Sverige, GB Glace och Regnbågsfonden. För varje såld glass går två kronor till Regnbågsfondens arbete för att främja HBTQI.

Men mottagandet har inte direkt varit odelat positivt. På Nyheter24:s Facebookinlägg om glassen hade kommentarsfältet fått över 650 kommentarer – och många användare riktar skarp kritik mot GB.

"Ja GB har länge vart i fritt fall..vanligen t ex..oätlig.. inget oväntat detta", noterar en användare.

En annan skriver kort:

"Smakar antagligen skit!"

"Då bojkottar vi GB"
Andra nöjer sig med att såga själva initiativet.

"Såå töntigt."

"Men lägg ner!"

Flera kommentatorer säger också att de tänker sluta köpa företagets glass:

"Så! Nu har jag ätit min sista GB glass!"

"Då bojkottar vi Gb."

GB Glaces "general manager" David Scholander beskriver satsningen som ett sätt att stötta Regnbågsfonden.

– För oss handlar Pride Rocket om mer än bara glass. Det handlar om att möjliggöra ett konkret stöd till Regnbågsfondens långsiktiga arbete för HBTQI+-personers rätt att leva öppet och tryggt. Vi vill använda vår räckvidd till att bidra till ett arbete som gör verklig skillnad, säger Scholander i ett pressmeddelande.

I kommentarsfältet finns dock även användare som försvarar GB.

"Så bra gjort av GB glace att man visar att man står upp för allas lika värde och mänskliga rättigheter. Behöva ju verkligen med tanke på alla vidriga kommentarer som skrivs här", skriver en person.

