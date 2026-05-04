Efter samtalen: Ingen ny uppgörelse om kvittning

Under förmiddagen samlades gruppledarna för riksdagspartierna för samtal om kvittningssystemet, som kollapsade när SD lät två utkvittade ledamöter delta i en omröstning förra veckan.

Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren säger efter mötet att fler diskussioner väntar.

– Jag tror vi alla inser att det kommer behövas fler möten, säger hon till SVT.

Kritik riktas fortsatt mot SD:s agerande från bland andra S, C och MP. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström säger att han inte ser någon snabb väg tillbaka till det tidigare systemet.

– Vi ser inte just nu att det finns förutsättningar att få ett kvittningssystem på plats i närtid och antagligen inte under den nästkommande tiden av mandatperioden, säger han.

Hallengren anser att ansvaret nu ligger hos Sverigedemokraterna.

– Jag tycker att det minsta man kan kräva är att Sverigedemokraterna ber om ursäkt, snarare än att de är stolta och säger att de kommer göra det igen. Det ökar inte förtroendet.

Även Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att förutsättningarna för ett nytt system saknas.

– Förutsättningarna just nu finns ju verkligen inte. Det är en fråga som regeringspartierna behöver svara på. De behöver ta ansvar för att bygga en tillit för att det ska kunna finnas någon form av kvittningssystem, säger hon.

Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg tonar däremot ned konflikten och säger att de flesta fortfarande vill se ett fungerande system.

Hon säger också att partiet inte tänker be om ursäkt för beslutet att låta de två ledamöterna rösta.

– Jag har inget att be om ursäkt för, säger Linda Lindberg till SVT och fortsätter:

– Det var värt det. Vi fick den här diskussionen på bordet.