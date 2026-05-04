Åkesson tvingas jobba i riksdagen – två dagar i rad

Siffror som tagits fram av riksdagens kammarkansli på uppdrag av SVT visade nyligen att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har haft överlägset högst frånvaro av alla ledamöter vid riksdagens voteringar.

Under 2025 var han frånvarande i över 93 procent av tiden. Tvåan, Robert Hannah (L), hade en frånvaro på 67 procent.

Men efter att kvittningssystemet brakat samman måste samtliga riksdagsledamöter plötsligt dyka upp och rösta – inklusive SD-ledaren.

I SVT:s program "Fråga partiledaren allt" frågade en tittare Jimmie Åkesson om han inte ångrar att SD bröt mot systemet nu när det står klart att det innebär att han måste gå och jobba.

Åkesson svarar:

– Nej, jag ångrar inte det för alternativet hade varit mycket värre. Men nu får jag gå och rösta imorgon och på torsdag – och sen får vi se.

Klockan 9 på onsdagen samlade talmannen Andreas Norlén riksdagens gruppledare till möte för att försöka hitta en lösning på kvittningen.

Anklagelserna om Åkessons bristande arbetsmoral har också orsakat ett öppet bråk med KD:s Ebba Busch.

I podden "Stormens öga" i slutet av april bemötte Jimmie Åkesson anklagelserna från Busch om att han knappt jobbar.

– Hon hänvisade till min kalender och det förvånade mig lite för hon har nog aldrig sett den. Hon vet inte vad det står i den, så det är lite förvånande faktiskt, sade han.

Enligt Åkesson är arbetstimmarna inte avgörande.

– Som någon hos oss skrev, vi räknar inte arbetstimmar utan vi räknar antalet väljare, säger han i podden.