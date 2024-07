Erdogan hotar invadera Israel

Hotet framfördes under ett partimöte där Erdogan jämförde situationen med Turkiets tidigare militära insatser i Nagorno-Karabach och Libyen.

– Precis som vi marscherade in i Karabach och Libyen, kommer vi att göra det i Israel, sade han.

Utspelet kommer i samband med att det framstår som allt mer sannolikt att Israel kommer att invadera södra Libanon.

Erdogan framhöll även de framsteg som Turkiets försvarsindustri gjort och betonade vikten av att Turkiet måste bli ännu starkare, enligt Bild.

Israels utrikesminister Israel Katz svarade snabbt på Erdogans uttalande, och påminner hotfullt om hur det kan gå för ledare i regionen som sätter sig upp mot israelerna:

"Erdogan följer i Saddam Husseins fotspår och hotar med en attack mot Israel. Han bör minnas vad som hände där och hur det slutade", skriver Katz på X.

Saddam Hussein, Iraks tidigare ledare, avrättades under barbariska former år 2005. USA:s regering invaderade landet 2003 under inflytande av en ideologi som kallades "neokonservatism" och som egentligen inte hade något med konservatism att göra utan istället gick ut på att USA skulle starta krig mot Israels fiender i Mellanöstern.