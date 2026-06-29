EU ska stoppa unga ukrainska män att fly kriget

Sveriges Migrationsminister Johan Forssell berättade tidigare i juni för GP vilket motiv politikerna har med sin nya plan.

– Kriget utkämpas och vinnas. För att det ska kunna ske är det avgörande att fler män stannar i Ukraina och strider, sade den svenske ministern.

Det tillfälliga skydd som ukrainare fått i EU sedan Rysslands invasion 2022 ska i stort förlängas. Men nu vill Bryssel införa ett undantag för personer som enligt ukrainska regler egentligen inte får lämna landet på grund av militärtjänstgöring.

EU:s migrationskommissionär Magnus Brunner presenterade förslaget i fredags.

– Vårt förslag innebär att tillfälligt skydd inte ska beviljas nyanlända personer som inte får lämna Ukraina på grund av sina militära skyldigheter, sade han.

Formellt är förslaget könsneutralt. I praktiken väntas det framför allt slå mot ukrainska män mellan 23 och 60 år, som i regel är förbjudna att lämna Ukraina, skriver DW. De som redan befinner sig i EU ska dock inte påverkas.

Bakgrunden är att Ukraina vill kunna kalla in fler män till kriget, som de europeiska politikerna är mycket entusiastiska över. EU motiverar därför kursändringen med att Kiev själv har begärt åtgärden och att landet har behov av att få sina medborgare att delta i kriget.

Den tillfälliga skyddsstatusen infördes i mars 2022 och innebär att ukrainare kunnat få uppehåll och rättigheter i EU utan individuell asylprövning. Skyddet löper ut i början av mars 2027 och måste därför förlängas om systemet ska fortsätta.

Enligt Eurostat fanns den 31 mars 4,33 miljoner ukrainare i EU med tillfälligt skydd. Tyskland hade flest, nästan 1,3 miljoner, följt av Polen med 950.000 och Tjeckien med 380.000. Drygt en fjärdedel av de skyddade ukrainarna i EU var vuxna män.

Förslaget får stöd av bland annat Tyskland och Österrike. Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt vill ta bort det automatiska skyddet för ukrainska män i värnpliktsålder, men anser att de fortfarande ska kunna söka asyl. Österrikes inrikesminister Gerhard Karner uppgav att han "mycket starkt" stöder att det automatiska skyddet för gruppen stoppas.