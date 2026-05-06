Européer vill bryta med USA

Förtroendet för USA faller i Europa, enligt den nya undersökningen.

I EU anser 73 procent av de tillfrågade att Europa bör distansera sig mer från Washington. I Storbritannien är motsvarande siffra 67 procent.

Samtidigt är det bara 42 procent som ser USA som en pålitlig partner. Förra året låg siffran på 46 procent, enligt Bertelsmann Stiftung.

Trenden har vuxit under flera år. År 2024 låg andelen som ville se ett mer självständigt Europa på 63 procent.

Undersökningen bygger på svar från omkring 18.000 personer i EU:s 27 medlemsländer och cirka 2.000 personer i Storbritannien. Mätningen gjordes i mars i år bland personer mellan 18 och 69 år.

Frågan om ett mer oberoende Europa har återkommit i EU-debatten under de senaste åren, inte minst i utrikes- och säkerhetspolitiken. Diskussionen har blivit skarpare sedan USA:s president Donald Trump återvände till Vita huset.

Relationen mellan Washington och flera europeiska allierade har sedan början av 2025 pressats hårt av handelsbråk, olika linjer i Ukrainakriget och amerikanska hot om att ta över Grönland från Danmark.

Läget har försämrats ytterligare efter det amerikansk-israeliska anfallskriget mot Iran, ett projekt inte har fått officiell uppbackning av USA:s europeiska allierade. Kriget i Mellanöstern har också stört olje- och gasförsörjningen globalt, vilket drabbat flera europeiska länder hårt.