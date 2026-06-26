EU:s nya tullavgift gör det dyrare att handla – från 1 juli

Avgiften är 3 euro, knappt 33 kronor, för varor som är värda upp till 150 euro. Det motsvarar 1.645 kronor.

Regeln gäller när varor beställs på nätet och skickas från länder utanför EU. Det innebär att köp från exempelvis kinesiska e-handelsjättar som Shein och Temu påverkas.

Tullverket förtydligar att det är tidpunkten då varan kommer till EU som avgör, inte när beställningen gjordes.

"Har du beställt före den 1 juli? Om dina varor kommer till EU och anmäls för import efter den 30 juni tas en tullavgift ut, oavsett när du gjorde din beställning", skriver myndigheten.

Avgiften gäller per vara. Om beställningen består av flera varor och det sammanlagda värdet överstiger 150 euro kan en procentuell tullavgift tas ut i stället.

Enligt myndigheten finns flera skäl bakom EU:s nya regler. Det handlar bland annat om att minska mängden småpaket, transporter, förpackningar och avfall. Reglerna ska också minska risken för att privatpersoner får hem produkter som är brandfarliga, giftiga, felmärkta eller osäkra.

Ett annat syfte är att företag inom EU ska kunna konkurrera bättre med företag utanför unionen.

Avgiften är tillfällig och ska gälla i hela EU. Den 1 juli 2028 ersätts den av en procentuell tullavgift.