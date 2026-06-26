© European Union, 2026
 

EU:s nya tullavgift gör det dyrare att handla – från 1 juli

Publicerad 26 juni 2026 kl 08.13

Ekonomi. Det blir dyrare att nätshoppa från länder utanför EU. Från den 1 juli införs en ny tullavgift på varor med lägre prislapp.

Dela artikeln

Avgiften är 3 euro, knappt 33 kronor, för varor som är värda upp till 150 euro. Det motsvarar 1.645 kronor.

Regeln gäller när varor beställs på nätet och skickas från länder utanför EU. Det innebär att köp från exempelvis kinesiska e-handelsjättar som Shein och Temu påverkas.

Tullverket förtydligar att det är tidpunkten då varan kommer till EU som avgör, inte när beställningen gjordes.

"Har du beställt före den 1 juli? Om dina varor kommer till EU och anmäls för import efter den 30 juni tas en tullavgift ut, oavsett när du gjorde din beställning", skriver myndigheten.

Avgiften gäller per vara. Om beställningen består av flera varor och det sammanlagda värdet överstiger 150 euro kan en procentuell tullavgift tas ut i stället.

Enligt myndigheten finns flera skäl bakom EU:s nya regler. Det handlar bland annat om att minska mängden småpaket, transporter, förpackningar och avfall. Reglerna ska också minska risken för att privatpersoner får hem produkter som är brandfarliga, giftiga, felmärkta eller osäkra.

Ett annat syfte är att företag inom EU ska kunna konkurrera bättre med företag utanför unionen.

Avgiften är tillfällig och ska gälla i hela EU. Den 1 juli 2028 ersätts den av en procentuell tullavgift.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 75502321

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 75502322

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Fick PUT av Tidögänget samma dag som våldtäkten – slipper utvisning

"När jag vaknade hade jag fått ett mejl från Migrationsverket." Åklagaren ville porta afghanen från Sverige – kördes över av domaren0 

Ekonominyheter

USA lyfter sanktioner mot iransk olja

Fritt fram för produktion, leveranser och försäljning.. Kan innebära stora intäkter för Teheran.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.