FBI: Jabbar agerade ensam

– Vi bedömer i nuläget inte att ingen annan är inblandad i den här attacken förutom Shamsud-Din Jabbar, säger Christopher Raia, biträdande chef för FBI:s avdelning för terrorismbekämpning, enligt AP.

Flera medier har spekulerat om en möjlig koppling mellan attacken i New Orleans och en Tesla Cybertruck som exploderade utanför ett Trump-hotell i Las Vegas samma dag. FBI uppger dock att det i nuläget inte finns någon tydlig koppling mellan de två dåden.

NEW: Video shows Tesla Cybertruck explosion at the Trump Hotel in Las Vegas. No word yet on the cause pic.twitter.com/tR9UabrsH4

