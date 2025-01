Terroristen föddes i USA

Minst 15 personer har omkommit och dussintals skadats efter att en lastbil plöjt in i en folkmassa under nyårsfirandet i New Orleans.

FBI har identifierat förövaren som Shamsud Din Jabbar, en 42-årig amerikansk medborgare och arméveteran. Han ska ha lämnat det militära år 2020 och konverterat till islam. Han var tidigare gift och hade två döttrar, 15 respektive 20 år.

– De är helt förkrossade efter attacken, säger den nuvarande maken till Jabbars exfru till New York Times.

Attacken, som inträffade på välkända Bourbon Street, utreds nu som ett terrordåd. Jabbar sköts ihjäl av polisen på plats efter att ha genomfört attentatet, meddelade den federala polismyndigheten FBI under en presskonferens på onsdagen.

Enligt Fox News förekom Jabbar i brottsregistret, dock enbart för mindre grov brott. Han åtalades 2002 för stöld och 2005 för att ha kört med ett ogiltigt körkort, båda gångerna i Texas.

Jabbar var registrerad som demokratisk (partiet) väljare i Texas och hade även tidigare varit registrerad demokrat under sin tid i North Carolina 2012.

Attacken i New Orleans sker kort efter ett liknande terrordåd i Tyskland, där en så kallad ensamagerande arab från Saudiarabien körde in i en folkmassa på en julmarknad i Magdeburg. Fem personer dog och fler än 200 skadades vid det tillfället.

FBI utreder nu om det finns några kopplingar mellan dessa händelser eller om Jabbar agerade ensam, rapporterar Fox News.

Händelsen har skakat USA och leder till förnyad kritik mot både migrationspolitiken och säkerhetsåtgärderna vid landets gränser. Jabbar ska enligt uppgifter ha använt ett fordon som passerat gränsen från Mexiko vid Eagle Pass i Texas, bara två dagar före dådet.