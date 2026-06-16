Fem års fängelse för sopdrottningen

Målet gäller avfallsbolaget Think Pink, som tog emot stora mängder bygg- och rivningsavfall. Enligt åklagarna hanterades avfallet sedan olagligt på omkring 20 platser i Sverige.

Härvan har beskrivits som Sveriges största miljöbrottsmål. Det tog fyra år innan åtal väcktes.

I tingsrätten dömdes Bella Nilsson till sex års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Hovrätten sänker nu straffet med ett år.

Samtidigt står frikännandet av den tidigare vd:n Leif-Ivan Karlsson, som numera heter Leif Karlsson, fast. Han åtalades för grovt miljöbrott men frias även i hovrätten.

"Hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten när det gäller den entreprenör som under viss tid var vd i bolag inom Think Pink-koncernen. Han frikänns därmed även i hovrätten", skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Tingsrätten hade tidigare slagit fast att Leif Karlsson kunde knytas till avfallshanteringen på en av de aktuella platserna, men att den gärningen var preskriberad.

Hovrätten skärper samtidigt straffet för Bella Nilssons ex-man. Han dömdes i tingsrätten till tre år och sex månaders fängelse, men får nu fyra och ett halvt års fängelse.

Totalt åtalades elva personer i målet. Tio personer dömdes i tingsrätten.