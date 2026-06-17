"Skaffa ett jobb": Här jagar romerna i väg svenska hemlösa

I Christian Petersons nya reportage får en svensk man i uppdrag att sätta sig bredvid tiggande romer i Stockholm – för att se vad som händer.

– Sitt inte här! Jag ringer polisen! Polisen kommer! Stick härifrån din jävel! skriker en romsk kvinna, som blir mycket uppjagad av det oombedda sällskapet.

När mannen vägrar tar hon fram en käpp som hon börjar slå på honom med.

Christian Peterson konfronterar kvinnan på rumänska och undrar varför hon stör mannen när han tigger precis som hon.

– Varför ska han sitta här? Det är min plats, svarar hon.

Gypsy begging gangs have taken over the streets of Stockholm.



Using a hidden camera, I document how homeless Swedes who get in their way face harassment, intimidation, and violence. pic.twitter.com/nDVRbMe7Ho — Christian Peterson 🇸🇪 (English) (@christianpet_) June 15, 2026

"Skaffa ett jobb!"

Peterson förklarar att det är en svensk man och att han också har rätt att tigga.

– Jag har gått livets hårda skola. Jag har sex barn, svarar kvinnan.

Även andra romer får i reportaget vredesutbrott, skriker okvädingsord och går till fysisk attack. En av dem försöker vid ett tillfälle slå bort Petersons kamera när han filmar dem.

En annan romsk tiggarkvinna använder en annan taktik mot den hemlöse svenske mannen. Hon försöker förmå honom att ta tag i sitt liv.

– Sitt inte och tigg. Skaffa ett jobb! utbrister hon.

Enligt Christian Peterson kan det vara svårt för många svenskar att förstå bristen på moral.

– Men i Rumänien är man inte alls lika naiv. Och det är också därför de inte får några pengar när de tigger i Rumänien. Och då kommer de till länder som Sverige. Där har man mindre erfarenhet av det här problemet och är kanske mer naiv, säger han.