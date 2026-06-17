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"Skaffa ett jobb": Här jagar romerna i väg svenska hemlösa

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Publicerad 17 juni 2026 kl 13.57

Inrikes. Journalisten Christian Peterson provade att låta en svensk hemlös sätta sig bredvid tiggande romer. Det var inte populärt – experimentet visar att romerna snabbt blev mycket aggressiva och till varje pris försökte göra sig av med den oönskade konkurrensen.

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I Christian Petersons nya reportage får en svensk man i uppdrag att sätta sig bredvid tiggande romer i Stockholm – för att se vad som händer.

– Sitt inte här! Jag ringer polisen! Polisen kommer! Stick härifrån din jävel! skriker en romsk kvinna, som blir mycket uppjagad av det oombedda sällskapet.

När mannen vägrar tar hon fram en käpp som hon börjar slå på honom med.

Christian Peterson konfronterar kvinnan på rumänska och undrar varför hon stör mannen när han tigger precis som hon.

– Varför ska han sitta här? Det är min plats, svarar hon.

"Skaffa ett jobb!"
Peterson förklarar att det är en svensk man och att han också har rätt att tigga.

– Jag har gått livets hårda skola. Jag har sex barn, svarar kvinnan.

Även andra romer får i reportaget vredesutbrott, skriker okvädingsord och går till fysisk attack. En av dem försöker vid ett tillfälle slå bort Petersons kamera när han filmar dem.

En annan romsk tiggarkvinna använder en annan taktik mot den hemlöse svenske mannen. Hon försöker förmå honom att ta tag i sitt liv.

– Sitt inte och tigg. Skaffa ett jobb! utbrister hon.

Enligt Christian Peterson kan det vara svårt för många svenskar att förstå bristen på moral.

– Men i Rumänien är man inte alls lika naiv. Och det är också därför de inte får några pengar när de tigger i Rumänien. Och då kommer de till länder som Sverige. Där har man mindre erfarenhet av det här problemet och är kanske mer naiv, säger han.

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