– Vi höjer prognosen för i år, mot bakgrund av utfallet under året och för att vårt arbete för att öka återvändandet väntas få ytterligare effekt, säger Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar.

Idag publiceras Migrationsverkets nya prognos, med beräkningar och antaganden för utvecklingen inom migrationsområdet under åren 2024 till 2027.

I föregående prognos, som publicerades i juli, bedömde Migrationsverket att cirka 10.000 personer söker asyl i Sverige under 2024 och cirka 9.500 personer under 2025. Dessa bedömningar ligger fast i den nya prognosen.

Jämfört med tidigare bedömer Migrationsverket att fler personer som fått avslag på en ansökan om asyl eller annat uppehållstillstånd lämnar Sverige. Bedömningen är att cirka 7.800 personer återvänder självmant under 2024 – 900 fler än antagandet i föregående prognos. Under 2025 väntas antalet självmant återvända uppgå till cirka 6.900 personer – en ökning med 300 personer jämfört med föregående prognos.

– Vi har i uppdrag av regeringen att öka återvändandet och arbetar nu intensivt med det, bland annat genom att utveckla verksamheten vid våra återvändandecenter och utöka kapaciteten i förvaren, säger Maria Mindhammar.

Att antalet som återvänder väntas bli färre 2025 än 2024 beror på det minskade antalet asylansökningar, som ger färre avslagsbeslut. Från 2026 och framåt är prognosen att återvändandet ökar igen, till följd av att fler personer då väntas få avslag på en förlängningsansökan om exempelvis arbetstillstånd.

När det gäller skyddssökande från Ukraina skriver Migrationsverket upp prognosen med cirka 500 personer för 2024 och cirka 1.000 personer för 2025. Det innebär att cirka 11.500 ukrainare väntas söka skydd enligt massflyktdirektivet i år och cirka 12.000 under nästa år. Massflyktsdirektivet gäller i dagsläget till den 4 mars 2026, men om kriget i Ukraina fortsätter är det sannolikt att det tillfälliga skyddet enligt direktivet förlängs ytterligare.

Prognosen för antalet inkomna förstagångsansökningar om arbetstillstånd sänks med 3.000 per år under prognosperioden. Det innebär cirka 39.000 ansökningar årligen under 2024 och 2025.

– De senaste åren har vi sett en vikande trend när det gäller ansökningar om arbetstillstånd. Orsaken är sannolikt konjunkturläget och det höjda försörjningskrav som gäller sedan den 1 november förra året. När det gäller den högkvalificerade arbetskraften syns däremot ingen minskning i år, säger Eric Ramstedt.