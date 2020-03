Folkhälsomyndigheten: Ingen poäng stänga av elever

– Vi ser inga uppgifter på att det finns smitta ifrån barn. Sedan är vi ju biologiska varelser så ett barn med symptom som hostar och är i nära kontakt med någon som är frisk, det finns absolut möjlighet att det kan sprida smitta vidare. Men vi ser inte att det är en drivkraft bakom den här epidemin, säger Karin Tegmark Wisell, chef för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten, till Sveriges Radio.

Riksdagsledamoten Hanif Bali kritiserar dock myndigheten för att "självsäkert" påstå att barn och unga inte sprider smittan. På Twitter länkar han till en studie som istället visar att ungdomar och barn misstänks sprida viruset asymptomatiskt.

WHO skriver i en rapport att barn under 18 år utgör en mycket liten del av de rapporterat sjuka i Kina.

Vad detta beror på är inte klarlagt men möjliga förklaringar som lyfts fram av WHO är att barn kan vara mindre mottagliga för infektionen eller att de får en mildare infektion. WHO skriver också att de under sina intervjuer i Kina inte identifierat ett enda fall där barn smittat vuxna.

"Hittills i utbrottet har väldigt få barn rapporterats insjuknade. Omkring hälften av alla svenska skolbarn har dessutom återgått till skolarbetet efter ledighet sedan en eller två veckor utan att vi hittills har sett någon smittspridning i skolan. Det går aldrig att utesluta till hundra procent att ett skolbarn skulle kunna sprida smitta, men risken under dessa förutsättningar är mycket liten", skriver Folkhälsomyndigheten i ett uttalande.