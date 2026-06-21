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Förarkamera i alla nya bilar från 7 juli

Publicerad 21 juni 2026 kl 10.52

Utrikes. Från den 7 juli i år ska alla nya bilar som registreras i EU ha förarövervakning med en kamera riktad mot ansiktet på den som kör, rapporterar Autonext. Enligt EU-kommissionen ska kravet förbättra trafiksäkerheten.

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Systemet kallas Advanced Driver Distraction Warning, ADDW, och ingår i EU:s General Safety Regulation.

Det beskrivs som ett trafiksäkerhetssystem men bygger i praktiken på kameror och sensorer som kan följa förarens blick, huvudrörelser och uppmärksamhet.

Enligt regelverket ska systemet vara aktivt från 20 kilometer i timmen. Vid lägre hastigheter ska det kunna varna om föraren tittar bort för länge, medan kraven skärps vid högre hastigheter.

Kravet innebär däremot ännu inte något krav på att spela in föraren åt myndigheterna. Systemet beskrivs istället formellt som ett varnings- och typgodkännandekrav.

Reglerna har samtidigt väckt integritetsfrågor. Kritiker varnar för att tekniken kan bana väg för mer omfattande övervakning i bilen när kameror, sensorer och mjukvara väl är installerade.

EU framhåller trafiksäkerheten som motiv och pekar på riskerna med trötthet och distraktion bakom ratten. Men utvecklingen innebär också att bilens kupé blir en allt mer digitalt styrd och reglerad miljö.

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