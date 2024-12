Försökte mörda uthängd högerprofil – sköts till döds

Nick Fuentes, som är känd för sin skarpa kritik mot det israeliska inflytandet på USA:s politik, beskriver själv händelsen på X:

"I natt försökte en beväpnad mördare ta mitt mitt liv vid mitt hem efter att min adress spridits på den här plattformen", skriver han.

Gärningsmannen var enligt Fuentes beväpnad med pistol, armborst och vad som verkar ha varit brandbomber. Han sköts till döds av polisen innan han hann utföra sin plan.

I övervakningsfilmer som högerprofilen publiceras syns mannen knacka på dörren medan han ropar efter "Nick".

The killer parked his car in front of my house and approached my door with his pistol drawn and what appears to be a crossbow. I was livestreaming at the time.



He rings the door bell, tries the doorknob and yells “yo Nick!” pic.twitter.com/5y1LF3Dv56

— Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) December 19, 2024