Nick Fuentes får tillbaka sitt konto på X

Nick Fuentes är en av de profiler på högerkanten som har varit fortsatt avstängd från X efter att Elon Musk tog över plattformen.

Den 25-årige politiske kommentatorn betraktas som särskilt farlig då han de senaste åren spelat en viktig roll i att radikalisera den konservativa miljön i USA. Detta inte minst efter den 7 oktober, då Fuentes fokuserat på att ifrågasätta USA:s stöd till Israel.

Elon Musk har tidigare inte kommenterat frågan om Nick Fuentes konto och varför det har fortsatt att vara blockerat trots löftena om yttrandefrihet.

Vändningen kom efter att en användare anklagat Elon Musk för att "arbeta för judarna". På detta svarade X-ägaren att han är "öppet filosemitisk".

While I don’t condone all the actions of any one group, I must admit to being openly philosemitic, and generally try to see the good in all people

En annan användare uppmanade då Musk att avblockera Fuentes. Musk svarar att han ger med sig och låter Nick Fuentes komma tillbaka till plattformen, för att där bli "krossad" av kommentarerna och faktagranskningarna.

Det är bättre att låta sådant finnas "ute i det fria där det kan motbevisas än att låta det sjuda i mörkret", skriver Elon Musk.

Very well, he will be reinstated, provided he does not violate the law, and let him be crushed by the comments and Community Notes.



It is better to have anti whatever out in the open to be rebutted than grow simmering in the darkness.

— Elon Musk (@elonmusk) May 2, 2024