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Forssell lovar analfabeter snabbspår till svenskt medborgarskap

Publicerad 17 juni 2026 kl 17.35

Inrikes. Analfabeter kan få undantag från de nya skärpta språkkraven för svenskt medborgarskap. Det meddelar migrationsminister Johan Forssell (M) efter ett nytt så kallat snyftreportage i Sveriges Radio.

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Syriern Jamal Daboul, som kom till Sverige 2018, väntar fortfarande på besked om den medborgarskapsansökan han lämnade in för två år sedan.

Han kan enligt P4 Sjuhärad varken läsa eller skriva.

Nu kan hans ansökan prövas enligt de nya skärpta regler som började gälla den 6 juni. I det nya systemet vägs bland annat längre hemvisttid och godkända kunskaper i svenska och samhällskunskap in.

– Det är svårare för mig att lära språket, säger Jamal Daboul till P4 Sjuhärad.

Radioinslaget är svårt att följa eftersom inte heller P4:s egen reporter kan prata svenska.

Daboul är en av omkring 100.000 personer vars medborgarskapsärenden påverkas av de nya reglerna, enligt radion. När han hörde om skärpningarna anmälde han sig till SFI.

Migrationsverket uppger att ett godkänt SFI-betyg kan användas för att visa språkkunskaper. Den som inte kan göra det kan i stället göra medborgarskapsprov, som ska erbjudas från augusti 2026.

Men i Jamals fall kan det alltså bli aktuellt med undantag.

Migrationsminister Johan Forssell meddelar i ett mejl till P4 Sjuhärad att det kan göras undantag för analfabeter som Jamal och att det ytterst är migrationsdomstolarna som kan besluta om det.

Forssell framhåller samtidigt att den som blir medborgare ska kunna svenska och förstå vilka plikter medborgarskapet för med sig.

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