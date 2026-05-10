Fortsatt flykt från SVT – även Kristofer Lundström hoppar av

Beskedet kommer bara dagar efter att två andra profiler meddelat att de lämnar SVT.

På måndagen stod det klart att Karin Magnusson, programledare för Morgonstudion, slutar. Samma dag kom även beskedet att utrikeskorrespondenten Bengt Norborg lämnar kanalen.

Lundström kom till SVT 2001, när kanalen startade de dagliga Kulturnyheterna. Han hade dessförinnan arbetat på Sveriges Radio, bland annat med Godmorgon Världen.

Han blev tidigt en av Kulturnyheternas mest profilerade programledare. Han har även lett Kobra, gjort kulturreportage från olika delar av världen, hoppat in som nyhetsankare i Rapport och Aktuellt samt programlett SVT:s sändningar från Nobelfesten.

Nu säger han till Expressen att beslutet hänger ihop med förändringarna på SVT.

– Jag har haft det jättebra på SVT. Jag har haft fantastiska år. Nu ska allting krympa ihop, och det känns som om jag kanske inte har energin för att hålla på, säger han till tidningen.

Kulturnyheterna berörs av SVT:s omorganisation. Bland annat försvinner programmets nyhetssändningar från Morgonstudion.

Under våren presenterade SVT besparingar på 355 miljoner kronor. Samtidigt varslades 141 tjänster. Enligt SVT beror sparkravet bland annat på ökade kostnader för marknätet och ett utökat uppdrag med högre krav på digital beredskap.

I samband med sparpaketet har anställda kunnat ansöka om att frivilligt avsluta sina anställningar.