© SVT, FT BILD
Kristofer Lundström.

Fortsatt flykt från SVT – även Kristofer Lundström hoppar av

Publicerad 12 maj 2026 kl 14.26

Media. Ännu en välkänd SVT-profil lämnar public service-jätten. Kulturnyheternas programledare Kristofer Lundström, 63, slutar vid årsskiftet – efter mer än två decennier på SVT.

Dela artikeln

Beskedet kommer bara dagar efter att två andra profiler meddelat att de lämnar SVT.

På måndagen stod det klart att Karin Magnusson, programledare för Morgonstudion, slutar. Samma dag kom även beskedet att utrikeskorrespondenten Bengt Norborg lämnar kanalen.

Lundström kom till SVT 2001, när kanalen startade de dagliga Kulturnyheterna. Han hade dessförinnan arbetat på Sveriges Radio, bland annat med Godmorgon Världen.

Han blev tidigt en av Kulturnyheternas mest profilerade programledare. Han har även lett Kobra, gjort kulturreportage från olika delar av världen, hoppat in som nyhetsankare i Rapport och Aktuellt samt programlett SVT:s sändningar från Nobelfesten.

Nu säger han till Expressen att beslutet hänger ihop med förändringarna på SVT.

– Jag har haft det jättebra på SVT. Jag har haft fantastiska år. Nu ska allting krympa ihop, och det känns som om jag kanske inte har energin för att hålla på, säger han till tidningen.

Kulturnyheterna berörs av SVT:s omorganisation. Bland annat försvinner programmets nyhetssändningar från Morgonstudion.

Under våren presenterade SVT besparingar på 355 miljoner kronor. Samtidigt varslades 141 tjänster. Enligt SVT beror sparkravet bland annat på ökade kostnader för marknätet och ett utökat uppdrag med högre krav på digital beredskap.

I samband med sparpaketet har anställda kunnat ansöka om att frivilligt avsluta sina anställningar.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 503187054

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 503187055

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Polisens tabbe: Råkade kasta Katja Nybergs "snortrör"

"Har hanterats som tuggummipapper." Avgörande beviset hamnade i soptunnan.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.