© Nick Alinia, Youtube
Både Andreas Klominek, 43 och hans son Ossian Klominek, 18, greps på plats.

Känd vänsterextremist gripen – för att ha knäat Nick Alinia i ansiktet

Publicerad 12 maj 2026 kl 11.31

Inrikes. Vänsterextremisten Andreas Klominek dömdes nyligen för hotfulla aktioner mot två ministrar. Nu misstänks han och hans son Ossian för våldsattacker mot Nick Alinia. Båda greps under dramatiska former i Stockholm på första maj.

Fria Tider rapporterade förra veckan att högerjournalisten Nick Alinia blivit misshandlad när han bevakade vänsterns första maj-firande i Stockholm.

Nu framkommer det den man som misstänks för misshandeln är Andreas Klominek, 43, som nyligen dömdes för olaga hot, ringa vapenbrott och ofredande efter att ha lämnat korgar med hotfullt innehåll hemma hos migrationsminister Johan Forssell (M) och biståndsminister Benjamin Dousa (M).

På Nick Alinias eget videomaterial från första maj ses en yngre maskerad vänsterextremist komma fram till honom och börja skrika.

– Jävla fitta. Kom då, kom då. Går inte du jujutsu, eller? säger mannen.

Mannen är Andreas Klomineks son Ossian Klominek, 18, skriver Nick Alinia på sin hemsida.

När Ossian slog till Nick Alinias mobiltelefon svarade Alinia med att springa efter honom och envarsgripa honom. De dramatiska scenerna fångades på film.

Medan Alinia höll fast Ossian kom en man i vit tröja fram och knäade Alinia i ansiktet. Enligt Alinia var detta Andreas Klominek själv, och han greps sedan av polis.

Andreas Klominek har i många år varit aktiv i vänsterextrema kretsar. Han är numera medlem i prokurdiska Rojavakommittéerna, som publicerade de hotfulla bilderna från ministrarnas bostäder den 18–19 januari.

Klominek har en bakgrund som aktiv medlem i den numera nedlagda terrorgruppen Revolutionära fronten, som ägnade sig åt att arrangera våldsdåd mot invandringskritiker. Han uppges även ha haft nära kontakter med ledande personer inom AFA och den så kallade autonoma vänstern.

I samband med den uppmärksammade aktionen med en upphängd Erdogandocka utanför Stockholms stadshus anonymiserades Klominek när han intervjuades i etablerade medier.

