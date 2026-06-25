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"De dödar oss och skrattar åt det", konstaterar högerprofilen Thaïs d’Escufon apropå att en av gärningsmännen log inför kameran medan Luis (till vänster) låg döende på marken.

Gänget hånflinar när de slår ihjäl 17-åringen

Publicerad 25 juni 2026 kl 13.25

Utrikes. En video med en 17-årig fransk pojke som blir misshandlad till döds av ett mångkulturellt gäng väcker starka känslor. Offrets föräldrar har själva godkänt spridningen av videon – som visar hur en av gärningsmannen ler mot kameran medan pojken ligger döende.
– De jävlarna måste åka hem, säger högerprofilen Thaïs d’Escufon.

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Louis, 17, dog efter en brutal misshandel i Narbonne i södra Frankrike. Angriparna filmade själva överfallet.

Utifrån videomaterialet pekas förövarna ut som ett invandrargäng, men polisen hemlighåller deras identiteter.

Attacken ska ha skett natten mellan den 19 och 20 juni på en byggarbetsplats. I en av filmerna ses flera personer gång på gång stampa Louis i huvudet med full kraft.

På en annan film syns en misstänkt bredvid den döende pojken, som då fortfarande kämpar efter luft. Gärningsmannen ler hånfullt mot kameran.

Enligt Frontieres Media har Louis föräldrar godkänt att mordvideon publiceras och sprids. Detta för att undvika att "hans minne försvinner i tystnad"."

Louis hittades med svåra skador i ansikte och huvud samt blåmärken över kroppen. Han försattes i konstgjord koma, men avled tre dagar senare.

Polisen har gripit fem misstänkta, varav tre är under 18 år. De fem har delgivits misstanke om mordförsök, men rubriceringen väntas kunna ändras efter Louis död.

Motivet är ännu inte fastställt. Enligt de första uppgifterna kan det ha rört sig om ett planerat bakhåll kopplat till hämnd.

Louis bodde på ett fosterhem, där han hade placerats av sociala myndigheter.

"De dödar oss och skrattar åt det"
Fallet har väckt starka reaktioner. Högeraktivisten Thaïs d’Escufon – som för bara en vecka sedan dömdes till dryga böter för åsiktsbrott efter att i tv ha varnat för invandrarvåldtäkter – skriver att européer måste vakna.

"Louis, 17, slogs ihjäl av ett gäng ligister som överföll honom i ett bakhåll. Européer, vakna. Kriget har redan börjat och vi räknar våra döda. Återvandring är den snälla lösningen. De jävlarna måste åka hem", skriver hon.

I ett annat inlägg kommenterar hon uppgiften om att en av de misstänkta poserade intill Louis kropp.

"En av Louis invandrarmördare tar en selfie intill hans döende kropp. De dödar oss och skrattar åt det. Låt er aldrig luras av deras offerretorik igen. De vet exakt vad de gör. De hatar oss. Ja, jag hatar dem också", skriver Thaïs d’Escufon.

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