© Polisen, Skärmavbild
Mohamed "Moewgli" Mohdhi.

Gänghöjdaren "Moewgli" gripen i arabvärlden

Publicerad 12 maj 2026 kl 17.08

Inrikes. Mohamed "Moewgli" Mohdhi – utpekad toppman i Foxtrotnätverket – har gripits i Tunisien. 28-åringen betraktas som en av nätverkets allra mest våldsdrivande personer.

Mohamed Mohdhi beskrivs som en av de tyngsta personerna inom Foxtrot och anses stå direkt under Rawa Majid.

Polisen bekräftar att en central person i nätverket har gripits i Tunisien, där Mohdhi har befunnit sig under en längre tid.

Gripandet ska ha skett i fredags, enligt uppgifter till SVT.

I Sverige är Mohdhi häktad i sin utevaro. Misstankarna gäller fler än tio grova vålds- och narkotikabrott. Bland misstankarna finns koppling till mordet på en 15-årig pojke på en sushirestaurang i Skogås i januari 2023.

– Vår uppfattning är att han är högt uppsatt i Foxtrot och att han är en av flera personer som har varit drivande. Han är misstänkt för involvering i ett stort antal grova våldsbrott, har statsåklagare Ida Arnell tidigare sagt till SVT.

En av polisens hypoteser är att Mohdhi också kan ha varit drivande bakom en 15-årig flickas mordturné i mars, enligt SVT.

Mohamed Mohdhi hade tidigare en karriär som rappare och gjorde låtar med Einár. Hans kriminella bana tog fart i Bronätverket, som är allierat med Foxtrot. Som rappare ska han också ha bidragit till att bygga Foxtrots varumärke.

Tidigare i våras sattes Mohdhi upp på Europols most wanted-lista. Där klassades han som ett särskilt prioriterat mål för polisen att gripa.

Sedan tidigare är fem andra män med Foxtrotkoppling är gripna i Tunisien. En av dem är Mohdhis bror.

