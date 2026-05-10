Gänghöjdaren "Moewgli" gripen i arabvärlden

Mohamed Mohdhi beskrivs som en av de tyngsta personerna inom Foxtrot och anses stå direkt under Rawa Majid.

Polisen bekräftar att en central person i nätverket har gripits i Tunisien, där Mohdhi har befunnit sig under en längre tid.

Gripandet ska ha skett i fredags, enligt uppgifter till SVT.

I Sverige är Mohdhi häktad i sin utevaro. Misstankarna gäller fler än tio grova vålds- och narkotikabrott. Bland misstankarna finns koppling till mordet på en 15-årig pojke på en sushirestaurang i Skogås i januari 2023.

– Vår uppfattning är att han är högt uppsatt i Foxtrot och att han är en av flera personer som har varit drivande. Han är misstänkt för involvering i ett stort antal grova våldsbrott, har statsåklagare Ida Arnell tidigare sagt till SVT.

En av polisens hypoteser är att Mohdhi också kan ha varit drivande bakom en 15-årig flickas mordturné i mars, enligt SVT.

Mohamed Mohdhi hade tidigare en karriär som rappare och gjorde låtar med Einár. Hans kriminella bana tog fart i Bronätverket, som är allierat med Foxtrot. Som rappare ska han också ha bidragit till att bygga Foxtrots varumärke.

Tidigare i våras sattes Mohdhi upp på Europols most wanted-lista. Där klassades han som ett särskilt prioriterat mål för polisen att gripa.

Sedan tidigare är fem andra män med Foxtrotkoppling är gripna i Tunisien. En av dem är Mohdhis bror.