© Shawn Collins, Torsboda Industrial Park, Regeringen
 

Googles gigantiska datahall kan ge elprischock

Publicerad 10 juli 2026 kl 12.15

Ekonomi. Google vill bygga en av Europas största datahallar i Timrå kommun – och den ska dra el motsvarande minst tre Uppsala. Nu varnar Svenska kraftnät för att jättesatsningen kan pressa upp elpriserna om inte ny elproduktion tillkommer.

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Google vill köpa mark i industriparken Torsboda för 911 miljoner kronor. Där planeras ett datacenter som bland annat kan användas för tunga AI-beräkningar.

Elbehovet kan bli enormt. På sikt beräknas anläggningen kräva 1.000 megawatt, vilket motsvarar närmare tre städer av Uppsalas storlek. Längre fram kan det handla om det dubbla – 2.000 megawatt.

Det som lockar Google är de låga elpriserna i norra Sverige – och de svenska politikerna är ivriga att uppfylla dem amerikanska jättens behov.

Affären är ännu inte klar. Sundsvalls och Timrå kommuner äger Torsboda industripark tillsammans, och beslut väntas under hösten.

– Speciellt norra Sverige har en konkurrensfördel med relativt låga elpriser som vi ska ta tillvara på, säger riksdagsledamoten Peder Björk (S) från Sundsvall till SVT Nyheter Västernorrland.

På Svenska kraftnät ser man risker om en så stor förbrukare kopplas in utan att motsvarande produktion byggs ut.

– Om man stoppar in en sån här anläggning utan att tillföra nyproduktion, då kommer det att påverka elpriset, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät.

Han anser att exploatören bör bidra med egen elproduktion. På frågan om han förstår oron bland boende i området svarar han att den "absolut är berättigad".

Kommunerna och Torsboda Industrial Park hävdar att etableringen kan ge omkring 500 arbetstillfällen. Google har däremot inte lämnat någon egen uppgift om antalet jobb.

Energiminister Ebba Busch (KD) hänvisar till ett regeringsuppdrag om att få fram el till elintensiva företag utan att elpriserna höjs.

Google har inte velat svara på SVT:s frågor om varför bolaget vill etablera sig i Torsboda och hur energiförsörjningen ska lösas.

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