Vänsterextrema barn hotar Lulle i hans hem

Lappen påträffades den 7 juli klockan 16.30. Tre ballonger hade då tejpats fast utanför bostaden tillsammans med en lapp som där Lulle "gratuleras" i efterskott till att ha fyllt 18.

Budskapet avslutades med en hälsning från Autonom Offensiv: "Vi ser dig överallt!"

På lappen står också: "Ta gärna hand om din son [Lulles mammas namn] man vet aldrig vad som kan hända med grabben."

Lulle uppger att en granne såg personerna som satte upp lappen. Enligt grannen ska de ha varit maskerade och sett ut att vara i 13-årsåldern. De ska sedan ha sprungit från platsen när grannen fick syn på dem.

Autonom Offensiv har själva publicerat en video som visar hur en person med huvtröja lämnar föremålen vid porten.

En polisanmälan har gjorts, enligt Lulle.

Lulle beskriver nätverket som ett nystartat vänsterextremt projekt med Aktivklubb som förebild. Gruppen ska enligt honom ha etablerat sig i Alingsås, Göteborg och Stockholm, men hittills främst ägnat sig åt klotter och klistermärken.

Autonom Offensiv har sitt ursprung i den Göteborgsbaserade kommunistgruppen Röda Brigaden, som nyligen lagts ned efter lågt engagemang.

Lulle skriver att många av medlemmarna är mycket unga och att de fortfarande har en möjlighet att lämna extremismen bakom sig.

Själv säger han att han inte tänker låta sig skrämmas.

"Jag kommer inte att låta mig skrämmas av vänsterextrema våldsverkare som vill tysta sina kritiker. Jag kommer istället att fortsätta exponera denna demokratifientliga rörelse!" skriver Lulle.

Han ber också personer med information om Autonom Offensiv att höra av sig.