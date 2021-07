Gretas intima foto med kriminell somalier väcker frågor

Fotografiet med Greta och rapparen "1.Cuz" har publicerats som en del av kampanjen #KavlaUpp, som går ut på att få svenskar att vaccinera sig mot covid-19.

På bilden står den maskerade somaliern, som kom ut ur fängelset och gjorde snabb musikkarriär för ett par år sedan, och håller armen om Greta. De båda är tätt omslingrade, och somaliern är två huvuden längre än Greta.

På sociala medier uppmärksammas fotot både av svenska och internationella användare. Vissa anser att bilden är "läskig".

Is anyone else completely creeped out and confused by this or is it just me? pic.twitter.com/MN9OdeqYQY

