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En del av den holländska guldreserven.

Guld ny favorit när centralbanker ratar USA-papper

Publicerad 3 juni 2026 kl 14.05

Ekonomi. Guld har gått om amerikanska statsobligationer som reservtillgång hos världens centralbanker. Utvecklingen kopplas till geopolitisk oro och ett växande intresse för alternativ till dollarn, enligt FInancial Times.

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Europeiska centralbanken, ECB, skriver i sin nya årsrapport att eurons internationella ställning har stärkts över tid. Men den stora förändringen syns på guldsidan.

"Geopolitiska spänningar fortsätter att driva en stark efterfrågan på guld från centralbanker", skriver ECB-chefen Christine Lagarde i rapportens förord.

Centralbankernas köp av guld minskade något under 2025, men låg fortfarande på historiskt höga nivåer. Bland offentliga aktörer köpte Polen mest under året, omkring 100 ton. Därefter kom Kazakstan, Brasilien, Kina och Turkiet.

På bara ett år ökade guldets andel av reserverna från 20 till 27 procent. Under samma period sjönk amerikanska statsobligationer från 25 till 22 procent.

En del av förklaringen är att guldpriset har stigit, enligt Financial Times. Men tidningen beskriver också en bredare tillbakagång för amerikanska tillgångar i centralbankernas reserver, där både dollarn och amerikanska statsobligationer minskar.

Bedömare som Financial Times har talat med ser utvecklingen som ett tecken på att många länder söker alternativ till den amerikanska dollarn.

Centralbankerna har nu samlat på sig mer än 36.000 ton guld. Det är nästan i nivå med 1950-talet, då dollar kunde växlas mot fysiskt guld.

Nästan hälften av Sveriges guldreserv – som uppges vara på 125 ton – finns hos Bank of England i Storbritannien.

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