TV4 vänstervinklade mest av alla inför valet

Forskarna Bengt Johansson och Jesper Strömbäck vid Institutet för mediestudier har granskat hur partierna behandlades i bland annat SVT, Sveriges Radio, TV4 och de stora rikstidningarna.

Mätningen bygger på ett aktörs­behandlings­index som väger samman partiernas synlighet, möjligheten att själva komma till tals och om rapporteringen var positiv eller negativ.

TV4 Nyheterna gav vänstersidan ett övertag på plus 29. Därefter följde Ekot med plus 18, Dagens Nyheter med plus 17 och Svenska Dagbladet med plus 14. SVT:s Rapport låg nära noll och bedömdes som i stort sett balanserad.

Totalt fick Magdalena Anderssons tänkta regeringsunderlag ett övertag på plus tolv över Ulf Kristerssons sida. Bland enbart traditionella nyhetsmedier steg fördelen till plus 16.

Rapporten visar också att medierna oftare lyfte fram vänsterns kritik mot högern än högerns kritik mot vänstern.

”Det var något vanligare att vänsterkritik mot högersidan lyftes fram (42 procent) än att högersidan kritiserade partierna till vänster (35 procent)”, skriver forskarna.

Samtidigt gynnades högern av att valrörelsen dominerades av lag och ordning, ekonomi och energipolitik, där högerpartierna ansågs ha starkare sakfrågeägarskap.

”Kopplat till sak­fråge­ägarskapet var mediebilden mer gynnsam för högersidan då valrörelsen i stor utsträckning kom att handla om ’deras’ frågor”, skriver författarna.

Forskarna anser dock inte att resultatet bevisar att journalisterna var politiskt vänsterpartiska. De förklarar skillnaderna med mediernas arbetsmetoder och valrörelsens politiska sammanhang.