Kristersson bantar satsning på invandrare – ger pengarna till sin svägerska

Beslutet fattades vid regeringens möte om vårändringsbudgeten den 9 april och innebär att bidragen till stiftelsen ökar med 12 miljoner kronor.

Anställda inom Teach for Sweden, där Ulf Kristersons svägerska Marita Bildt sitter i styrelsen, uppger samtidigt för Aftonbladet att de är osäkra på hur de ökade bidragen används.

”Chefslönerna är höga och det förekommer återkommande och omfattande utlandsresor. Man kan fråga sig hur dessa kostnader, och tidsåtgången, motiveras i relation till stiftelsens uppdrag”, skriver en medarbetare.

Flera medarbetare ifrågasätter också om stiftelsen verkligen arbetar enligt målet att stärka skolor i utsatta områden.

”Hur en så här kraftig ökning av stöd till oss motiverats borde granskas”, skriver en annan anställd.

Teach for Sweden och Ulf Kristersson har ännu inte kommenterat uppgifterna.